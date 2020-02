29 februarie 2020, an bisect. Aproape 13.000 de români își serbează astăzi ziua de naștere

29 februarie 2020. Anul acesta este un an bisect, prin urmare, luna februarie are 29 de zile. În acest an, rotaţia completă a Pământului în jurul Soarelui se realizează în 365 de zile, 6 ore, 9 minute şi 9 secunde.

