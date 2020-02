Uhrni jr. și-a mitraliat jucătorii după debutul ratat din play-out: „Doar fanii o fac mare pe Dinamo!”

17:30

Câteva imagini, făcute în mai multe zile, au scos la iveală un crunt adevăr: vedeta are probleme de sănătate, ea fiind surprinsă mergând pe stradă sprijinită de baston. Este vorba de celebra cântăreață Madonna (61 de ani), care în ultimele luni și-a anulat mai multe concerte. Spranumită vedeta muzicii pop, Madonna a dezvăluit că are […] The post Fanii au crezut că nu văd bine, dar e adevărat! Vedeta muzicii pop chiar ajuns să meargă în baston pe stradă! appeared first on Cancan.ro.