Primele imagini cu autobuzele hibrid Merdeces care vor circula în Bucuresti din aprilie

Procurorii din Germania au făcut noi percheziții la Porsche, cel mai important acționar Volkswagen, pentru a descoperi noi dovezi în cazul Dieselgate, notează publicația The Verge. La patru ani și jumătate de la izbucnirea scandalului Volkwagen Dieselgate, compania încă se confruntă cu probleme serioase, notează publicația The Verge. Potrivit The Verge, vineri, compania a fost […]