Cum poate deveni România destinaţia principală de finanţare a start-up-urilor din Europa de Est?

12:20

O echipă locală de antreprenori, finanţată de Neogen Capital, a lansat CityLink, un nou serviciu de e-car sharing, cu o flotă de 150 de automobile Toyota Yaris şi Toyota Corolla, disponibile în Bucureşti, toate cu propulsie hibridă şi cutie de viteze automată. În plus, fiecare automobil din flota CityLink are disponibil un scaun auto pentru copii, de tip înălţător. Preţul începe de la 0.6 lei/minut plus 0.8 lei/km (în funcţie de tipul automobilului), cu un maxim zilnic de 140 de lei. În plus, p...