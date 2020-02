Alex Bodi, mesaj surpinzător pe Facebook. “Înconjoară-te de câini, nu de javre!” Cu cine s-a fotografiat soțul Biancăi Drăgușanu

22:00

Novak Djokovic a obținut o victorie uluitoare în semifinale la Dubai, după un thriller cu Gael Monfils. Sârbul a salvat 3 mingi de meci ale francezului și s-a impus în final cu scorul 2-6, 7-6, 6-1. Accesează pariuri1x2.ro, cel mai bun site de analiză sportivă și pronosticuri din România! Liderul mondial a făcut față unui joc spectaculos […] The post Novak Djokovic salvează 3 mingi de meci și se califică în finala de la Dubai! appeared first on Cancan.ro.