SCM RM VÂLCEA - SAVENHOF, liveSCORE ACUM » Campioana României se poate califica în sferturile Ligii Campionilor

SCM Rm. Vâlcea joacă ACUM cu suedezele de la Savenhof. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.RO. Campioana României are nevoie de victorie pentru a ajunge în „sferturi”.SCM Rm. Vâlcea - Savenhof e în direct pe TV Digi Sport 1 , TV Telekom Sport 3 și Look Plus live SCM Rm. Vâlcea - SavenhofAcesta este ultimul meci pe teren propriu în grupele principale pentru SCM Rm. Vâlcea și poate coincide cu obținerea calificării în sferturile de finală. ...

