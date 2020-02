Dezvăluiri de ultimă oră despre dosarul Sorinei Pintea. Liviu Pop este implicat

09:20

Gică Hagi, managerul general al Viitorului, este optimist înaintea debutului pe care elevii săi îl vor avea în play-out-ul Ligii 1, în care vor evolua în premieră. De la ora 17:30 la Ovidiu va veni FC Voluntari, o echipă care a bifat patru victorii în 2020 și care nu a cedat decât un singur meci […] The post Hagi cere concentrare maximă la startul play-out-ului: „Toate echipele pleacă de la zero!” appeared first on Cancan.ro.