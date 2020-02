Tradiții și obiceiuri de mărțișor. Ce trebuie să faci, de fapt, în prima zi din martie

10:20

Mihai Petre a cam…gafat în ediția a 10-a Românii au talent, de pe Pro TV! Juratul a vrut s-o complimenteze pe Anda Tătar, o fetiță campioană la dans și care se pregătea să-și face numărul pe scena speranțelor. „Wow, ce intrare grațioasă, ca o gazelă, ce să zic… ca o capră neagră, pentru că suntem […] The post Mihai Petre a dat cu bâta-n baltă la Românii au talent! E uluitor ce a putut să-i spună unei copile care a izbucnit în plâns VIDEO appeared first on Cancan.ro.