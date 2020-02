„Te vinzi ascunzând urâtele unghii de la picioare”! Andreea Mantea, criticată aspru de un internaut. Cum i-a răspuns vedeta

11:30

Polițiștii au intervenit, vineri, la peste 2.200 de evenimente și au constatat 729 de infracțiuni, iar pentru neregulile constatate în trafic, au reținut peste 600 de permise de conducere. La data de 28 februarie, polițiștii au organizat 225 acțiuni punctuale (8 pe linia siguranței în școli, 4 pe linie de evaziune fiscală și 16 în […]