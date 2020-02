Mureş: Preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi Fitness, candidat la Primăria Reghin din partea PNL

23:50

Lungmetrajul "There Is No Evil", în regia iranianului Mohammad Rasoulof, o dramă despre limitele libertăţii individuale sub un regim autoritar, a câştigat sâmbătă Ursul de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 70-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin. Prezenţa românească la această ediţie a Berlinalei a fost asigurată la secţiunea Encounters de peliculele "Malmkrog", cel mai nou lungmetraj în regia lui Cristi Puiu, recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la această secţiune dedicată noilor voci din cinema, şi de "Služobníci", o coproducţie Slovacia-România-Cehia-Irlanda, din distribuţia căreia face parte şi actorul român Vlad Ivanov. De asemenea, regizorul Radu Jude a fost prezent la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin cu trei producţii: "Tipografic majuscul" şi "Ieşirea trenurilor din gară", cu premiera internaţională în secţiunea Forum, şi proiectul de lungmetraj "Somnambulii'', prezent la Berlinale Co-Production Market, una dintre cele mai importante pieţe de proiecte cinematografice ce reuneşte producători, agenţi de vânzări, distribuitori şi finanţatori din întreaga lume. Redăm în continuare lista câştigătorilor principalelor premii ale celei de-a 70-a ediţii a Berlinalei:Ursul de Aur pentru cel mai bun film - "'There Is No Evil'", de Mohammad RasoulofUrsul de Argint - Marele Premiu al juriului - "Never Rarely Sometimes Always", de Eliza Hittman (SUA)Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor - Hong Sangsoo pentru "Domangchin yeoja" ("The Woman Who Ran")(Coreea de Sud)Ursul de Argint pentru cea mai bună actriţă - Paula Beer în "Undine" (Germania/Franţa)Ursul de Argint pentru cel mai bun actor - Elio Germano în "Volevo nascondermi" (Italia), de Giorgio DirittiUrsul de Argint pentru cea mai bună contribuţie artistică - Jürgen Jürges pentru "DAU.Natasha", de Ilya Khrzhanovsky şi Jekaterina OertelUrsul de Argint pentru cel mai bun scenariu - "Favolacce" ("Bad Tales"), de Damiano şi Fabio D'Innocenzo (Italia/Elveţia)Secţiunea Encounters:- Cel mai bun film - "The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin)", de C.W. Winter şi Anders Edström (SUA/Suedia/Japonia/Hong Kong/Marea Britanie)- Cel mai bun regizor - Cristi Puiu pentru "Malmkrog" (Romania/Serbia/Elveţia/Suedia/Bosnia/Macedonia de Nord)- Premiul special al juriului - "The Trouble With Being Born", de Sandra Wollner (Austria/Germania)Premiul pentru cel mai bun documentar - "Irradiated", de Rithy Panh (Franţa/Cambodgia)Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj - "T", de Keisha Rae Witherspoon (SUA)Ursul de Aur pentru întreaga carieră - Helen Mirren.AGERPRES/(AS - editor: Ana Bîgu, editor online: Alexandru Cojocaru)