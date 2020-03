REAL MADRID - BARCELONA // FOTO A greșit VAR-ul la El Clasico? Vinicius, călcat de Arthur în careu

21:40

Barcelona joacă în această seară un meci extrem de important pentru titlul din La Liga. Catalanii se pot distanța decisiv dacă reușesc să învingă pe terenul lui Real Madrid. Fanii blaugrana au înghițit în sec atunci când au văzut unul dinte videoclipurile postate pe contul oficial de Twitter al Barcelonei, unul în care starul Lionel Messi (32 de ani) șchiopăta la sosirea la hotelul unde Barcelona s-a cazat la Madrid. Even in Madrid, he is hailed as a deity. pic. ...