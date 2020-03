CALENDAR ORTODOX 2 MARTIE. Ce sfânt este pomenit astăzi? Începe Postul Paștelui

01:10

HOROSCOP 2 MARTIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 2 MARTIE 2020 ; incepe prima saptamana a primaverii unui an special si in aceste zile multe se vor intampla din punct de vedere astral. Insa astazi, Luna este in Gemeni si deci este insetata de informatii. Dar Mercur, lordul informatiilor transmise prin gandire si comunicare, este inca retrograd o saptamana de acum inainte.