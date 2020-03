Companie americană, prinsă în România când arunca deșeuri medicale direct în groapa de gunoi. Dosarul este plimbat de 5 ani între DIICOT și Parchete

20:41

There Is No Evil, cel mai politic film al iranianului Mohammad Rasoulof, a primit Ursul de Aur la cea de-a 70-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, în vreme ce Cristi Puiu a luat, cu Malmkrog, premiul pentru cel mai bun regizor în secțiunea Encounters (câștigată de documentarul de opt ore The […]