PROTEST în fața Parlamentului: zeci de români cer ca vaccinarea să nu devină obligatorie

Postul Pastelui 2020, denumit si Postul Mare, la ortodocsi dureaza peste o luna de zile, din 2 martie pana pe 18 aprilie. In cele 40 de zile pana la Praznicul Învierii lui Iisus Hristos, pe 19 aprilie, organismul are nevoie in continuare de alimente energizante, bogate in vitamine si minerale. Iata cateva sfaturi pentru a va pastra energia pe toata durata Postului, care este extrem de restrictiv.