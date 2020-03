FCSB. Daniel Georgievski provoacă scandalul zilei în Australia! I-a dat un picior în față unui adversar

11:10

Gaz Metan a pierdut în primul meci din play-off, 1-2 cu CS Universitatea Craiova, iar înainte de meci, Ioan Mărginean i-a propus lui Radu Banciu să preia formația din Mediaș.Ioan Mărginean a intrat în direct la emisiunea „Fotbal All Inclusive, de la Look Plus, și i-a cerut lui moderatorului Radu Banciu să devină președinte de onoare. Acesta a acceptat.Ioan Mărginean: „Hai la Mediaș, domne! Hai la Mediaș să te punem în Consiliul de Administrație ca să aperi fotbalul. ...