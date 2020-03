Arestarea Sorinei Pintea bagă PSD în şedinţă. Ciolacu anunţă o întâlnire informală cu toți președinții de organizații județene

18:30

Printre artiștii care vor fi prezenți în acest an la Cluj-Napoca, pentru prima oară în România, la UNTOLD 2020, sunt The Pussycat Dolls, Iggy Azalea, Eric Prydz sau Amelie Lens. Conform unor surse citate de Ziarul Financiar e posibil ca în Ardeal să ajungă și formaţia de rock alternativ Coldplay! „În fiecare an se vehiculează […]