Ionuț Nedelcearu e dorit în Premier League! Impresarul fundașului a dezvăluit echipa și suma + Dinamo dă lovitura

CFR Cluj a învins Astra, scor 2-1. Dan Petrescu (52 de ani) a criticat în termeni duri sistemul competițional din România.„Să-mi explice cineva regula U21 că o iau razna. Ori pregătim naționala mare, ori pregătim naționala U21. Nu mă lasă să-mi folosesc jucătorii, îmi înjumătățesc punctele. Ăsta e campionatul proștilor. Lăsați-ne golurile. Am golaveraj 0-0. Păi, de ce am mai jucat un an? Lăsați-ne golurile. Jucăm degeaba? Nu suntem normali. ...