Poliţia face percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Giurgiu la persoane care ar fi deversat şi îngropat deşeuri

09:00

În fiecare an, la data de 3 martie, este marcată Ziua mondială a vieţii sălbatice, o oportunitate de a sărbători aspectele numeroase, variate şi frumoase ale faunei şi florei sălbatice şi de a sensibiliza asupra multitudinii de beneficii pe care conservarea lor le-o oferă oamenilor. În acelaşi timp, această zi aminteşte de necesitatea urgentă a intensificării luptei împotriva crimelor săvârşite de om asupra faunei sălbatice, ce au ca efect diminuarea numărului de specii dar şi consecinţe în plan economic, mediu şi social. Având în vedere aceste efecte negative diverse, Obiectivul 15 pentru Dezvoltare Durabilă se concentrează pe "stoparea pierderii biodiversităţii", notează https://www.un.org.Adunarea Generală a ONU a proclamat la 20 decembrie 2013, în cadrul celei de-a 68-a sesiuni, data de 3 martie, drept Ziua mondială a vieţii sălbatice, potrivit www.un.org. La această dată, în 1973, la Washington, a avut loc semnarea Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale de dispariţie - CITES, un tratat multilateral ce are ca scop protecţia plantelor şi animalelor aflate în pericol şi monitorizează activităţile de comercializare pentru a nu fi pusă în pericol supravieţuirea speciilor.Prin Convenţia de la Washington sunt protejate aproximativ 5.000 de animale şi peste 28.000 de plante. Aceste specii sunt catalogate în trei anexe pe baza gradului de periclitate în care se află. Conform prevederilor CITES, comerţul internaţional cu specii de floră şi faună sălbatică este reglementat printr-un sistem de permise şi certificate, care asigură controlul acestor operaţiuni. Cu un număr de 183 de părţi (182 ţări şi Uniunea Europeană), CITES este unul dintre cele mai puternice instrumente de conservare a vieţii sălbatice din lume prin reglementarea comerţului internaţional. O ţară sau o organizaţie de integrare economică regională pentru care Convenţia a intrat în vigoare este numită "parte" de către CITES, potrivit https://www.cites.org.România a aderat la CITES prin Legea Nr. 69 din 15 iulie 1994, potrivit www.cdep.ro.Pe baza acestor raţiuni, toate statele membre ale sistemului Naţiunilor Unite, precum şi alte organizaţii internaţionale, societatea civilă, organizaţii non-guvernamentale, dar şi simpli cetăţeni sunt chemaţi să observe şi să se implice în această sărbătoare globală a vieţii sălbatice. Totodată, comunităţile locale pot avea un rol pozitiv în oprirea comerţului ilegal cu floră sau faună sălbatică. În plus, secretariatul CITES în colaborare cu alte organizaţii ONU facilitează implementarea la nivel global a Zilei mondiale a vieţii sălbatice.La 19 noiembrie 2019, secretariatul CITES a anunţat tema pentru Ziua mondială a vieţii sălbatice a ONU pentru anul 2020, şi anume: "Sustaining all life on Earth", potrivit https://www.cites.org.Tema din 2020 a Zilei mondiale a vieţii sălbatice face trimitere la toate speciile de animale şi plante sălbatice de pe Pământ ca o componentă a biodiversităţii, precum şi mijloacele de trai ale oamenilor, în special ale celor care trăiesc cel mai aproape de natură. Acestea se aliniază Obiectivelor 1, 12, 14 şi 15 ale Dezvoltării Durabile şi angajamentelor extinse privind atenuarea sărăciei, asigurarea utilizării durabile a resurselor şi conservarea vieţii atât pe uscat cât şi sub apă pentru a opri pierderile biodiversităţi, potrivit https://www.wildlifeday.org.Cu acest prilej, secretarul general al CITES, Ivonne Higuero, a declarat: "Fauna sălbatică, care denumeşte atât animalele cât şi plantele sălbatice, este o parte integrantă a diversităţii biologice a lumii, care are cea mai mare rezonanţă cu publicul larg. În perioada premergătoare şi începând cu Ziua mondială a vieţii sălbatice 2020, vom creşte conştientizarea multitudinii de beneficii ale vieţii sălbatice pentru oameni, legăturile dintre diversele componente ale biodiversităţii şi ameninţările cu care se confruntă. De asemenea, este o oportunitate bună de a solicita guvernelor din întreaga lume, societăţii civile, sectorului privat şi persoanelor fizice să îşi facă auzite vocile şi să ia măsuri pentru a ajuta la conservarea vieţii sălbatice şi a asigura utilizarea durabilă înainte de a fi prea târziu", potrivit https://www.cites.org.Pământul este gazda a nenumărate specii de faună şi floră. Această diversitate bogată şi miliardele de ani în care au interacţionat numeroasele sale elemente reprezintă exact ceea ce a făcut ca planeta noastră să fie locuibilă pentru toate vieţuitoarele, inclusiv pentru oameni. Dintotdeauna, noi oamenii am depins de interacţiunea şi legăturile constante dintre toate elementele biosferei pentru satisfacerea tuturor nevoilor noastre: aerul pe care îl respirăm, alimentele pe care le consumăm, energia pe care o folosim şi materialele de care avem nevoie în toate scopurile. Cu toate acestea, activităţile umane nesustenabile şi supraexploatarea speciilor şi resurselor naturale aduc atingere biodiversităţii. Astăzi, aproape un sfert din toate speciile sunt în pericol de a dispărea în deceniile următoare, iar dispariţia lor nu ar face decât să accelereze dispariţia altora, punându-ne şi pe noi în pericol.Anul 2020, cunoscut sub numele de "super anul biodiversităţii", va găzdui câteva evenimente majore la nivel mondial care plasează biodiversitatea în prim plan. Astfel, la 3 martie, în cadrul unui eveniment organizat la sediul ONU, din New York, vor fi prezentaţi câştigătorii Festivalului de Film "Jackson Wild", dedicat vieţii sălbatice, dar şi marele câştigător al Global Youth Art Contest, organizat de Fondul Internaţional pentru Bunăstarea Animalelor (IFAW) în colaborare cu Programul ONU de Dezvoltare (PNUD) şi Secretariatul Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale de dispariţie (CITES).Prima ediţie a Zilei mondiale a vieţii sălbatice a fost sărbătorită la 3 martie 2014. În 2015, ziua a avut tema - ''Este timpul să acţionăm împotriva crimei asupra faunei şi florei sălbatice!'', iar în 2016 ziua a fost marcată sub titlul - ''Viitorul vieţii sălbatice se află în mâinile noastre'', elefanţii africani şi cei asiatici aflându-se în centrul unei campanii globale de oprire a dispariţiei celor mai mari mamifere de pe Pământ.În 2017, tema Zilei mondiale a vieţii sălbatice a fost ''Ascultaţi vocile tinere!'', mesajul îndreptându-se către cei mai tineri locuitori ai planetei în vederea încurajării acestora, ca viitori lideri şi factori de decizie, de a acţiona atât local cât şi global în vederea abordării ameninţărilor majore îndreptate împotriva faunei sălbatice, inclusiv asupra schimbării habitatelor, a exploatărilor excesive sau a traficului ilicit. Angajarea şi responsabilizarea tinerilor sunt două obiective extrem de importante pe agenda Organizaţiei Naţiunilor Unite. În 2018, tema zilei a fost ''Felinele mari: prădători aflaţi în pericol!'', potrivit www.wildlifeday.org.În 2019, pentru prima dată, tema a avut ca subiect viaţa şi speciile marine şi s-a intitulat - ''Life below water: for people and planet'', potrivit www.undp.org. Ziua mondială a vieţii sălbatice 2019 s-a aliniat Obiectivului 14 al Dezvoltării Durabile, respectiv ''Viaţa sub apă'', care se concentrează asupra speciilor marine. AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea, editor: Liviu Tatu, editor online: Adrian Dădârlat)