ANM, avertizare nowcasting de vreme foarte severă. Cod portocaliu de fenomene extrem de periculoase în România

20:50

Irina este fiica actorului Dem Rădulescu. Tânăra i-a moștenit talentul și îi duce numele mai departe. De ani de zile se află pe scena teatrului românesc, iar de puțin timp și-a făcut și debutul în cinematografie. Actrița a avut o relație specială cu tatăl ei, care a sfătuit-o ca întotdeauna să caut simplitatea și adevărul. […] The post Fiica lui Dem Rădulescu are un talisman norocos, moștenit de la tatăl ei. Despre ce obiect este vorba appeared first on Cancan.ro.