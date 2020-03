Cântăreaţa Taylor Swift, cel mai bine vândut artist al anului 2019

Cântăreaţa Taylor Swift a fost desemnată de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) cel mai bine vândut artist al anului 2019, devansând nume ca Ed Sheeran, Billie Eilish şi The Beatles.

