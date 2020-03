FIFA 20// Situație unică: din cauza problemelor de server, meciul a fost decis cu un joc de noroc

11:30

Bianca Kmiec este un model de fitness din social media americană. Bianca se laudă pe rețelele de socializare cu exercițiile fizice pe care le afișează pe Instagram și cu corpul de invidiat pe care îl are. Bianca a fost abordată de un număr de branduri puternice pentru a fi imaginea lor. Născută pe 4 noiembrie 1998, Bianca are 21 de ani și are aproape 888.000 de followers pe Insta. ...