Cristi Brancu, declarații despre divorțul anului! „Eu pledez pentru ca Andreea şi George să se împace, dar el trebuie să-şi vindece dependenţele şi problemele pe care le are acum!„

Scene incredibile în sediul Primăriei comunei Malu Mare din județul Dolj! Una dintre angajatele instituției a fost agresată fizic și verbal în timpul serviciului de doi bărbați. Potrivit unor surse din anchetă, unul dintre indivizi este vărul edilului din localitate. Polițiștii doljeni i-au amendat pe cei doi agresori cu câte 1.000 de lei și au deschis […]