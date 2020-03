Dacia a lansat primul model electric din istoria sa! Cum arată și cât costă mașina

12:40

“Andrei Ciobanu și Karina Fetica au făcut amor sub patură la «Survivor România»?!?” – este întrebarea care a fost rostită de numeroși telespectatori după ce au văzut imaginile filmate de camerele cu infraroșu. Ipostazele au fost surprinse la doar câteva zile după ce ei și-au dat frâu liber sentimentelor și s-au sărutat în public. Citește […] The post Andrei și Karina, amor sub patură la Survivor România?!? Imaginile filmate de camerele cu infraroșu vorbesc de la sine appeared first on Cancan.ro.