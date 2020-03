Gigi Becali tună și fulgeră: „Nu mă mai interesează, nu mai vorbesc cu echipa!”

22:20

CLINCENI - DINAMO 0-1 // Dusan Uhrin jr., antrenorul „câinilor”, a oferit declarații la finalul meciului care a calificat-o pe formația din „Ștefan cel Mare” în semifinalele Cupei României.Programul + rezultatele din Cupa României„Nu sunt dezamăgit de evoluția noastră. Am reușit să câștigăm, deși a fost foarte dificil. Ei au reușit să aibă câteva ocazii. Am fost puțini nervoși, pentru că am pierdut meciul precedent. Le-am spus jucătorilor să fie calmi. ...