CALENDAR ORTODOX 4 MARTIE. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

CALENDAR ORTODOX 4 MARTIE. Sfantul Gherasim de la Iordan a trait in secolul al VII-lea. Dupa ce s-a calugarit, s-a retras in pustiul Tebaidei unde a intemeiat un asezamant monahal, prezent si in zilele noastre.

