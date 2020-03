Pavel Popescu (PNL): Dumitru Coarnă nu este un sindicalist. Probabil va candida pe listele PSD

Dumitru Coarnă este acuzat de PNL ca "are o agenda politica bine definita" si ca protestul organizat in timpul bilantului Ministerului Afacerilor Interne a fost o lovitura de imagine pentru liderul sindicalistilor politistilor. Acuzatiile au fost formulate marti seara, la Realitatea PLUS, in emisiunea "Jocuri de putere", de deputatul liberal Pavel Popescu.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea