SUA: Sanders îşi declară ''încrederea absolută'' în victoria sa finală

23:00

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seara, că are multe "argumente" pentru alegerile anticipate, despre care a spus că sunt "necesare" şi că ar trebui organizate înainte cu o săptămână sau după o săptămână faţă de alegerile locale, adăugând însă că nu este de acord cu schimbarea sistemului electoral "în mod mascat"."Am multe argumente pentru alegeri anticipate, dar niciodată nu am avut argumente pentru a schimba sistemul electoral în mod mascat, pentru a-l schimba cu câteva luni înainte de alegeri, pentru a înclina trenul spre cineva în mod abrupt - ceilalţi nici nu au posibilitatea de a sta în picioare şi acest lucru nu este corect", a afirmat, la postul TV Digi24, liderul UDMR.Kelemen Hunor a adăugat că este important de subliniat că fără o majoritate solidă nu se poate guverna."Nu se poate guverna prin ordonanţă de urgenţă, prin asumări, prin această atitudine care, în ultima perioadă, a fost extrem de vizibilă. Dacă am puterea executivă, devin şi posesorul adevărului absolut. Nu e aşa", a afirmat preşedintele UDMR.Întrebat dacă le-a spus acest lucru şi celor de la PNL, el a răspuns afirmativ."Ieri, când am discutat, le-am spus: nu e bine", a spus Kelemen Hunor.Potrivit liderului UDMR, anticipatele rămân un obiectiv dacă se clarifică situaţia OUG 26, despre care a opinat că are câteva elemente neconstituţionale. În opinia acestuia, OUG 26 "nu trebuia dată"."Avocatul Poporului a sesizat CCR şi probabil că, până la jumătatea lunii martie, Curtea va da un verdict", a precizat acesta.Kelemen Hunor a susţinut şi că, dacă observi interesul oamenilor, aici, anticipatele "nu sunt pe primul loc"."Anticipatele sunt necesare, dar nu pot accepta să facem un dans care este un dans mincinos, care nu are nicio legătură cu ceea ce ar trebui să se întâmple într-o ţară normală", a subliniat acesta.Pe de altă parte, liderul UDMR a apreciat că anticipatele ar trebui organizate în iunie, "dacă se poate înainte de locale sau după, la o săptămână, nu mai târziu de 21 iunie"."În acelaşi timp, cred că ar trebui să prelungim mandatul autorităţilor locale la cinci ani. Ar trebui să rupem acest ritm în care noi ne-am fixat de aproape 30 de ani. Fiindcă nu poţi să faci politică naţională coerentă şi, mai ales, reforme structurale chiar administrative, dacă permanent te uiţi: oare ce spun primarii. Se supără primarii sau nu se supără. Dacă vrei să faci o reformă administrativă - e nevoie de o reformă administrativă -, atunci ai posibilitatea să faci în patru ani de zile şi ai mai lăsat un an pentru autorităţile locale să se pregătească pentru un nou sistem administrativ. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne uităm un pic cel puţin 8-10 ani în faţă şi să stabilim ce este de făcut, să începem de aici discuţia", a declarat acesta.Întrebat, de asemenea, ce va face UDMR la votul de învestitură, Kelemen Hunor a răspuns că acest lucru se va stabili înainte de vot."Facem o şedinţă, aşa cum noi, de fiecare dată, înainte de vot, ne întâlnim, analizăm situaţia şi, în funcţie de concluziile noastre, luăm o decizie. Asta nu pot să vă spun astăzi. Astăzi nu ştim când va fi votul. Votul, probabil că săptămâna viitoare, la un moment dat, se va da", a mai spus Kelemen Hunor.El a adăugat că a avut luni o întâlnire cu conducerea PNL, dar în care s-a discutat despre anticipate mai mult decât de învestitură."Vom vedea. Acum sunt audierile, lucrurile sunt simple. Din punctul meu de vedere, trebuia să ajungem la alegeri anticipate foarte lin, dar OUG 26 a schimbat un pic contextul politic, contextul juridic şi, de aceea, e bine să aşteptăm şi decizia CCR legată de OUG 26, care modifică, mascat, sistemul nostru electoral", a conchis liderul UDMR. AGERPRES/ (AS - autor: Marinela Brumar, editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dãdârlat)