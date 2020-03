10.30: Politicieni, interlopi și intimidare cu un sicriu lăsat în poartă. Adevărul despre casele unde au descins mascații din Brașov

19:30

Localitatea Brănești din județul Ilfov organizează în fiecare an Festivalul Ziua Cucilor. Ediția de anul acesta a fost sub semnul epidemiei de coronavirus, care a fost abordată cu … haz. “Cuculu, după credinţa Româniloru, e o pasere misteriosă, ce are tainice legături cu sortea omului (n.red. – limba română în secolul al XIX – lea)”, […]