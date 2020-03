Rednic, mesaj de intimidare pentru olteni înaintea duelului din Cupă: „Nu există favorită, pot apărea multe surprize. Am păţit-o eu la Dinamo, cu Csikszereda!”

23:50

Divorțul care a pus întreg showbiz-ul pe jar, dintre cântăreața Andreea Bălan și actorul George Burcea, se pare că a afectat-o destul de grav pe mama artistei. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile care vorbesc de la sine. (CITEȘTE ȘI: DIVORȚ “LA DUBLU” ÎN FAMILIA ANDREEI BĂLAN) Destrămarea cuplului Andreea Bălan […] The post Divorțul fiicei a afectat-o grav pe mama Andreei Bălan! Imaginile care vorbesc de la sine appeared first on Cancan.ro.