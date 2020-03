Ce a făcut Diana Sar după ce a fost dată afară de la Pro TV

08:20

Competiția Asia Express devine din ce în ce mai grea pentru concurenții care s-au încumetat să participe. Adda a avut un adevărat atac de panică în timpul unei probe de caiac și a izbucnit în lacrimi, din cauza fricii pe care a simțit-o. Mai mult, cântăreața s-a temut de ce este mai rău și s-a […] The post Adda, atac de panică la Asia Express! Concurenta de la Antena 1 a izbucnit în lacrimi, în timpul unei probe: „Avem un copil de crescut” appeared first on Cancan.ro.