Cum a pierdut-o România pe Bianca Andreescu » Familia sa a plecat în Canada „scârbită”: „Business înseamnă cum să tragi în țeapă”

13:40

Liga Națiunilor: Repartizată în grupa 1 din Divizia B a Ligii Națiunilor, România va întâlni Austria, Norvegia și Irlanda de Nord în mini-turneul din toamnă.Cotele indică faptul că vom fi într-o grupă destul de echilibrată. Favorită la câștigarea grupei e Austria, cu o cotă de 2.25, urmată de Norvegia, cea care are cota 3.30. România are cota 4.65, iar Irlanda de Nord are cota 6.50. ...