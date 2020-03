Ce tradiții trebuie respectate în ziua celor 40 de Mucenici! Este recomandat să nu dați bani de împrumut

11:50

Andreea Bălan a publicat un mesaj copleșitor de ziua fiicei sale, Clara, care împlinește astăzi un an. În gândurile pe care le-a așternut pe Internet, îndrăgita artistă a vorbit și despre cea mai mare cumpănă din viața sa, trăită la scurt timp după ce medicii i-au scos micuța prințesă din pântece. Tot azi, cântăreața și-a […]