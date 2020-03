“Fără alternative, daunele provocate de tutun nu vor fi niciodată diminuate”

12:00

Momentul în care Grațiela Duban a văzut la Survivor filmulețul primit de acasă, în care Andrei Duban și fiul lor, Armin, îi transmit cele mai frumoase cuvinte a fost unul extrem de emoționat, însă cu toții ne aducem aminte de clipele tandre pe care Grațiela le-a petrecut în compania lui Ghiță, în competiția de la […] The post Cum a reacționat fiul Grațielei Duban după ce a văzut imaginile cu mama lui și Ghiță: Mămiucu, dacă tu plecai…” appeared first on Cancan.ro.