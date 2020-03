Raed Arafat, primele declarații după confirmarea celui de-al șaselea caz de coronavirus în România

12:40

Sărbătorile Pascale sunt așteptate cu nerăbdare, în fiecare an, de toți credincioșii ortodocși. Trecând peste tradiții, atât la nivel spiritual, cât și la nivel culinar, un factor important în această ”ecuație” îl reprezintă, firește, vremea. Anul acesta, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe data de 19 aprilie, iar mulți români sunt curioși să afle cum […] The post ANM face precizări de ultimă oră. Cum va fi, de fapt, vremea de Paște. Prognoza pentru intervalul de 18 – 21 aprilie appeared first on Cancan.ro.