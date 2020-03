Prima reacție a Vioricăi de la Clejani, după ce Dan Capatos a mărturisit că Margherita are probleme cu inima

15:00

Zico a fost următorul copil de foc al fotbalului brazilian, după legendarul Pele. Pe numele său adevărat Arthur Antunes Coimbra, el a devenit Zico datorită unui văr de-al său care i-a prescurtat porecla pe care i-o pusese familia, Arthurzico în renumele recunoscut apoi de toată lumea. Născut pe 3 martie 1953 la Rio de Janeiro […]