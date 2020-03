Coronavirus - Apple Inc şi Netflix Inc au anunţat că nu vor participa la festivalul South by Southwest

Apple Inc şi Netflix Inc au anunţat că, din cauza epidemiei Covid-19, nu vor participa la festivalul South by Southwest, care este programat să aibă loc luna aceasta în Austin (Texas).

