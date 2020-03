Marcel Ciolacu îi va propune Gabrielei Firea să facă parte din echipa de conducere a PSD

15:40

Directorul demis al şcolii din Dăbuleni, judeţul Dolj, acuzat că a intrat în fostul său birou, sigilat, şi a ieşit de acolo cu acte, spune că nu a luat nimic din birou, în afara deciziei de eliberare din funcţie. Luminiţa Diaconu spune că a intrat în şcoală doar pentru a-şi ridica decizia de eliberare din funcţie pe care o uitase în birou. „Sunt numai minciuni. (...) Nu am luat nimic, nu am sustras nimic, toate documentele sunt acolo, le voi preda în faţa unei comisii. Punct. (…) Spre ziuă am in...