FOTO + VIDEO Scene incredibile! O vedetă de la Tottenham a sărit în tribune după meci să se bată cu fanul care îi atacase fratele

22:50

Corneliu Papură (46 de ani), antrenorul Craiovei, a oferit declarații la finalul meciului în care echipa sa a fost eliminată din Cupa României, 2-3 cu Poli Iași.Programul + rezultatele din Cupa României„Cred că am făcut o primă repriză destul de modestă. Nu este normal să începem așa meciul. La 2-0 am arătat forță. Actul secund ne-a aparținut în totalitate. Pe final, am fost naivi și am primit gol din nou, asta este deranjant. ...