ANM, avertizări meteo de ultimă oră! Se schimbă vremea radical în România

Elena Lasconi, celebra jurnalistă a trustului Media Pro renunță oficial la televiziune. După 25 de ani de presă, Elena a decis să intre în politică. Jurnalista de la Pro TV va candida la Primăria orașului său de suflet, Câmpulung Muscel. Cu câteva luni în urmă, Elena Lasconi a declarat în presă că renunță la televiziune.