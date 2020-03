Internetul a luat-o razna! Anna Lesko a stârnit un nou val de critici cu ultima fotografie publicată. Detaliul rușinos care i-a scăpat

21:30

Anunțul făcut de Klaus Iohannis, după ce a fost confirmat al șaselea caz de coronavirus. Președintele României îndeamnă populația la calm. „În actualul context, în care ne concentrăm pe stoparea răspândirii infecţiei cu coronavirus, fac un apel la înţelepciune şi echilibru, la calm şi realism, pentru ca viaţa socială să nu devină victimă a unei […] The post Anunțul făcut de Klaus Iohannis, după ce a fost confirmat al șaselea caz de coronavirus appeared first on Cancan.ro.