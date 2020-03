George Burcea, mesaj halucinant de ameninţare pentru tatăl său: “Abia aştept să-l văd cum îşi înghite amarul din propria cavitate bucală”

23:20

Mega-dezvăluire marca D.A.S! Fostul premier al Moldovei a fost acuzat de un “tun“ de 2,3 milioane de euro în România. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, dedesubturile unei controversate afaceri transfrontaliere. (CITEȘTE ȘI: ULTIMUL GINERE AL PREȘEDINTELUI S-A CUPLAT CU FIICA UNUI MAGNAT AL IMOBILIARELOR!) În iunie 2016, fostul premier de peste […] The post Fostul premier al Moldovei, acuzat de un “tun“ de 2,3 milioane de euro în România. Instanța a decis că… appeared first on Cancan.ro.