''Poveşti şi semne din arta populară românească'' - expoziţie semnată Teli Iacşa la Istanbul

09:20

La începutul primăverii anului 1990, la data de 5 martie, la două luni de la evenimentele din decembrie 1989, care au dus la căderea comunismului în România, un vestigiu al regimului, respectiv statuia din bronz a lui Vladimir I. Lenin, aflată pe esplanada din faţa Casei Scânteii (astăzi, Casa Presei Libere) era îndepărtată de pe soclu, notează "Istoria României în date" (Editura Enciclopedică, 2003).Încă din luna februarie, câteva zeci de persoane au protestat faţă de prezenţa statuii lui V.I. Lenin din Piaţa Presei Libere, care reprezenta un anacronism după Revoluţia din decembrie, lipind pe soclu afişe în care cereau înlăturarea acestui simbol al comunismului. La 2 martie 1990, o ştire a Agenţiei de presă "Rompres", consemna: "În ziua de 2 martie 1990 pe piedestalul statuii lui Lenin, care de decenii îşi profilează masiva sa siluetă pe fundalul Casei Presei româneşti, părintele Grecu Sorin Paul din Roşiorii de Vede a declarat greva foamei, solicitând înlăturarea acestui 'bastion al comunismului' şi înlocuirea lui cu o mare cruce în memoria eroilor neamului din decembrie 1989". El s-a aflat timp de 72 de ore în greva foamei. Foto: (c) Marian ILIE / Arhiva istorică AGERPRESPrin urmare, în cadrul şedinţei Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională, din 2 martie 1990, s-a hotărât înlăturarea acestei statui.Statuia de bronz înaltă de şapte metri a liderului sovietic a fost opera sculptorului Boris Caragea şi a fost inaugurată la 21 aprilie 1960. Data nu fusese aleasă la întâmplare. La 22 aprilie 1960 se împlineau 90 de ani de la naşterea lui Vladimir Ilici Lenin (1870-1924). Aşezată pe un soclu de granit roşu, de sistematizarea amplasamentului s-au ocupat arhitecţii Horia Maicu, Nicolae Cucu, Iulian Nămescu. Foto: (c) Anghel PASAT / Arhiva istorică AGERPRESPresa vremii, relata: "De ieri, ora 11, frumoasa noastră Capitală are un monument. Un monument în faţa impunătoarei clădiri a Casei Scânteii, înfăţişând pe marele şi iubitul conducător al proletariatului internaţional, făuritorul Partidului Comunist şi al Uniunii Sovietice şi statului sovietic (...) Monumentul, executat de sculptorul Boris Caragea îl prezintă pe Vladimir Ilici Lenin privind în depărtare spre zările luminoase ale comunismului (...)". "La solemnitatea dezvelirii monumentului au participat tovarăşii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraş, Petre Borilă, Nicolae Ceauşescu, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroş, Leonte Răutu, general de armată Leontin Sălăjan, Ştefan Voitec, Ion Gheorghe Maurer..." (''Scânteia'', 22 aprilie 1960). Foto: (c) Vasile MOLDOVAN / Arhiva istorică AGERPRESLa 3 martie 1990, 30 de ani mai târziu, în prezenţa câtorva sute de cetăţeni, a presei române şi străine, au fost demarate operaţiunile de demontare a statuii lui V.I. Lenin de pe soclu. Lucrările s-au desfăşurat cu dificultate, întrucât statuia care cântărea 7 tone era fixată prin intermediul unor buloane din metal care făceau corp comun cu betonul din soclu. Foto: (c) Lucian TUDOSE / Arhiva istorică AGERPRES Foto: (c) Cornel MOCANU / Arhiva istorică AGERPRESA venit la faţa locului o macara tip Demag, cu o forţă de ridicare de 36 tone, precum şi o autoşa remorcată de un tractor. Operaţiunea de amplasare a macaralei dar şi cea tehnică de desprindere de pe soclu, de translare şi depunere pe mijlocul de transport au fost coordonate de specialiştii de la Grupul Întreprinderilor de Gospodărire Comunală Bucureşti. Aceştia au acordat o atenţie deosebită menţinerii integrităţii soclului evitând pe cât posibil spargerea plăcilor din granit importate din Suedia, având o valoare deosebită. Foto: (c) Marian ILIE / Arhiva istorică AGERPRESDupă un efort continuu de zi şi noapte, în ziua de luni, 5 martie 1990, la ora 22.00, statuia a fost desprinsă. După alte 30 de minute, mijloacele tehnice ce o transportau au părăsit Piaţa Presei Libere, cu destinaţia atelierelor Fondului Plastic. După o perioadă, statuia a fost depozitată în parcul Palatului Mogoşoaia, unde a rămas peste 20 de ani. Primarul general al Capitalei Dan Predescu a declarat că soclul va fi păstrat pentru amplasarea unui monument cu autentice valori artistice. Foto: (c) Ilie BUMBAC / Arhiva istorică AGERPRESLa 30 mai 2016, în Piaţa Presei Libere, a fost inaugurat monumentul "Aripi", realizat de sculptorul Mihai Buculei şi dedicat luptătorilor din rezistenţa anticomunistă 1945-1989 din România şi Basarabia. Foto: (c) Simion MECHNO / AGERPRES FOTOMonumentul este reprezentat sub forma a trei aripi realizate din oţel inoxidabil, cântăreşte peste 100 de tone şi are o înălţime de peste 20 de metri. AGERPRES/(Documentare-Irina Andreea Cristea; redactor Arhiva foto: Elena Bălan; editor: Mariana Zbora-Ciurel; editor online: Gabriela Badea)