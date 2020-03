Biletul Zilei » Continuăm pe linia profitului cu pariuri „safe!”

07:50

Banca Națională a României a oferit informații în timp real cu privire la valorile pe care le înregistrează monedele astăzi, 5 martie. Euro este într-o continuă creștere, după cum au anunțat specialiștii zilele trecute. Leul pierde din nou teren, iar lira sterlină și dolarul american sunt și ele în creștere, potrivit informațiilor oferite de cursul […] The post Curs valutar BNR 5 martie 2020. Leul, în cădere liberă! Cât costă astăzi 1 euro appeared first on Cancan.ro.