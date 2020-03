Inca un falimet de rasunet in tara noastra.Una dintre cele mai vechi fabrici din România se închide si zeci de angajaţi raman fara locuri de munca

11:50

Dobânda interbancară ROBOR la trei luni a continuat să scadă joi, atingând un nivel de 2,87% pe an, faţă de 2,89% pe an, miercuri. Acelaşi nivel al dobânzii interbancare cu scandenţa la trei luni a fost înregistrat pe 17 ianuarie 2019 - 2,87% pe an, ceea ce înseamnă că joi indicatorul a atins cel mai redus nivel al ultimelor 13 luni. ROBOR la trei luni reprezintă dobânda interbancară la care băncile comerciale îşi acordă împrumuturi cu maturitate la trei luni. Totodată, acesta este unul din ind...