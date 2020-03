Accident cumplit în Prahova. Un copil de 9 ani a fost lovit de un TIR

10:30

Clipe de viață și de moarte s-au derulat în această dimineață pe o șosea din județul Harghita! Un șofer a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina pe un câmp. Impactul a fost atât de puternic, încât unul dintre cei doi bărbați aflați în autoturism a murit. Celălalt a fost preluat de medici și […] The post Accident înfiorător în Harghita! Un bărbat a fost rănit, iar altul a fost rănit, după ce s-au răsturnat cu mașina pe un câmp appeared first on Cancan.ro.