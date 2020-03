Ce salariu are Mircea Badea la Antena 3. Prezentatorul TV este plătit în lei

11:40

Leo Grozavu, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe, nu a ratat șansa de a le da peste nas „lupilor galbeni" după ce formația sa a învins Petrolul Ploișeti cu scorul de 1-0 pe „Ilie Oană" într-un meci din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României. Vulcanicul tehnician a plecat cu scandal de la […] Dulcea răzbunare a „Leului": „Toate se plătesc în viață!"