Ministrul Muncii aşteaptă soluţii de la Poştă, pentru ca pensiile să ajungă la cei aflaţi în carantină din cauza coronavirusului

16:20

Comisia Europeană nu a identificat niciun posibil conflict de interese în ceea ce priveşte cele două posturi de la Programul Operaţional şi Autoritatea de Management la Ministerul Transporturilor, iar înfiinţarea AM POS Transport a fost o solicitare a Executivului comunitar, a declarat, joi, ministrul desemnat al Fondurilor Europene, Marcel Boloş, în timpul audierilor din comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.Boloş a răspuns astfel unei întrebări venite din partea deputatului USR Dan Barna, care i-a solicitat să clarifice "percepţia asta de conflict de interese legată de Programul Operaţional şi Autoritatea de Management la Ministerul Transporturilor" şi de faptul că ar avea blocate două posturi pentru el însuşi."Vreau să clarificăm percepţia asta de conflict de interese legată de Programul Operaţional şi Autoritatea de Management la Ministerul Transporturilor, pentru că dumneavoastră aveţi în momentul de faţă postul de director - deci pe statul de funcţii al Ministerului Transporturilor aveţi postul suspendat acolo. În momentul în care aţi propus modificarea de sistem, aţi semnat memorandumul, premierul Orban a decis ca acel memorandum să fie semnat în guvern de un secretar de stat - vorbim de o scrisoare de la ANI care vorbea de un conflict de interese, după care dumneavoastră spuneţi că nu mai există conflict de interese. Înfiinţarea la Ministerul Transporturilor a Autorităţii de Management - data trecută aţi invocat scrisoarea Comisiei, care ar fi spus că PSD a solicitat lucrul ăsta, dar în realitate PSD vorbeşte într-adevăr de o Autoritate de Management distinctă, dar la Ministerul Fondurilor. (...) Dumneavoastră blocaţi două posturi în sistem personale, adică postul dumneavoastră de director la Ministerul Transporturilor - şi întrebarea e: 'Intenţionaţi să vă întoarceţi acolo?' - şi unul la ADR şi din poziţia de ministru creaţi o autoritate de management care va beneficia de resurse acolo unde prezumţia e că intenţionaţi să vă întoarceţi. Or, asta arată ca un conflict de interese şi e important să clarificăm lucrul ăsta. E o chestiune de principiu sistemică foarte importantă. De ce blocaţi două posturi în sistem acum, ADR şi Ministerul Transporturilor?", l-a întrebat Dan Barna pe Boloş.Ministrul desemnat pentru portofoliul Fondurilor Europene a răspuns că nu se află în conflict de interese şi, pentru a elimina orice dubiu, s-a adresat Comisiei Europene."Încerc să fiu elegant din nou. Înainte de a discuta în detaliu argumentaţia şi, mă rog, n-ar trebui să vă spun despre moralitate în domeniul fondurilor şi nu vreau să intru în detalii pentru că nu sunt academice discuţiile. Dar vreau să vă limpezesc foarte bine. Pe data de 27 februarie 2020, m-am adresat Comisiei, ca să vă elimin orice situaţie de conflict de interese în care m-aş afla. Întâi de toate, regulamentul nu vorbeşte despre acel conflict de interese despre care dumneavoastră faceţi vorbire şi iată ce spune Comisia: 'Comisia nu a identificat niciun posibil conflict de interese, mă rog, în situaţia descrisă, cu cele două posturi, cu ce invocaţi dumneavoastră şi ce aţi reuşit să induceţi în spaţiul public. Eu am încercat încă o dată să fiu elegant. Eu vă spun de răspunsul oficial al Comisiei, că nu-s nebun să pun în dificultate o ţară întreagă pentru nişte lucruri care nu se discută. Arhitectura instituţională, dacă dumneavoastră o vedeţi aşa, este destul de rău ca şi partid care totuşi apăraţi fondurile, nu? Sau aţi vrea să apăraţi fondurile. Deci, eu, din punct de vedere al situaţiilor mele personale, această scrisoare a apărut şi în spaţiul public, spun că nu există conflict de interese", a precizat Boloş.În ceea ce priveşte înfiinţarea Autorităţii de Management la Ministerul Transporturilor, Marcel Boloş a explicat că a fost chiar solicitarea Comisiei Europene, întrucât "Programul Operaţional Infrastructură Mare trebuie spart în două pentru că e foarte mare şi nu se poate manageria"."Privitor la deciziile de descentralizare: Comisia a cerut pe data de 15 ianuarie 2020 - subiectul a fost discutat încă înaintea preluării mandatului meu şi v-am citat data trecută, dar văd că insistaţi din nou şi mai spun încă o dată: indiferent de decizia politică privind arhitectura instituţională, Comisia Europeană nu va mai aproba un program operaţional dedicat intervenţiilor la nivel regional, similar celui actual, implementat la nivel naţional, supercentralizat şi cu o diversitate de sectoare, care exced competenţei Ministerului Dezvoltării Regionale, şi nici crearea unui program de anvergura POR-ului actual, care ridică probleme în implementare. Apoi, pe data de 25.11.2019 noi am plecat la Bruxelles cu organism intermediar de la transport în structura POIM-ului. Adică am plecat cu acea structură. Şi iată ce spune, vă citesc a doua oară, poate mai terminaţi spectacolul acesta, pentru că nu l-am gândit prin prisma a ce spuneţi dumneavoastră. 'Referitor la sectorul de transport, domnul Carsten Rasmussen s-a exprimat deschis în crearea unei autorităţi de management la nivelul Transporturilor'. Deci, am plecat la Bruxelles de bună credinţă cu OI Transport şi cu Programul Operaţional Infrastructură Mare, aşa cum era el, şi am venit de acolo cu solicitarea Comisiei de a înfiinţa AM POS Transport. Eu nu mai am ce să spun. Îmi pare rău că discutăm...Dacă am plecat la Bruxelles cu Programul Operaţional Infrastructură Mare şi de acolo am venit cu solicitarea Comisiei ca să îl spargem în două, pentru că e foarte mare şi nu se poate manageria, şi am adus şi argumentele la precedenta comisie, eu nu mai am ce să reiau. Mi se pare că e un lucru lămurit", a adăugat Boloş.Întrebat dacă intenţionează să se întoarcă la Ministerul Transporturilor, ministrul desemnat a răspuns: "Dar eu pot să spun unde voi fi în 2021? Poate o să fiu în Parlamentul României, poate o să fiu profesor universitar, poate mă retrag în altă parte... Cine poate să spună?"."Dumneavoastră unde veţi fi în 2021?", i s-a adresat Boloş lui Barna. "Urmează să vedem", a spus acesta. "Păi vedeţi?", a punctat Boloş.Pe 27 februarie, europarlamentarul Cristian Ghinea (USR-PLUS/Renew Europe) a afirmat că ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, s-ar afla în conflict de interese, potrivit legislaţiei româneşti şi normelor europene, fapt ce poate afecta finanţările 2021 - 2027."Situaţia poate afecta grav întreg sistemul de gestionare a fondurilor pe care Boloş îl propune astăzi: orice audit ulterior al Comisiei Europene poate suspenda Programele Operaţionale pentru că au fost create de o persoană în vădit conflict de interese. Marcel Boloş trebuie să se retragă sau să fie retras imediat de la conducerea ministerului şi din orice formulă de pregătire a cadrului financiar 2021 - 2027", a spus Cristian Ghinea, conform unui comunicat transmis AGERPRES. AGERPRES/(A - autor: Oana Tilică, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)