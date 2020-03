Câți bani câștigă, de fapt, Andra Gogan din YouTube într-o lună

12:00

George Burcea a reacționat astăzi acid pe rețelele de socializare, unde a așternut partea sa de adevăr despre problemele din viața personală. Actorul a vorbit atât despre povestea de iubire alături de Andreea Bălan, dar și despre tatăl său, căruia i-a transmis un mesaj halucinant de ameninţare.