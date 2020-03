Poliţia Capitalei: Alertă cu bombă într-un mall din Sectorul 2

19:20

Şerban Terţiu şi Maricela Mărăşteanu, doi meşteri populari vrânceni, au făcut, joi, o demonstraţie practică de meşteşuguri tradiţionale pentru elevi din Anglia şi Estonia, aflaţi la Focşani în cadrul unui proiect Erasmus."A fost un proiect organizat de Centrul Cultural Vrancea în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga din Focşani, prin care noi am vrut să prezentăm elevilor din străinătate aflaţi în Focşani printr-un proiect Erasmus, doi meşteri importanţi ai Vrancei. Unul este Şerban Terţiu, declarat către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale 'Tezaur Uman Viu', care le-a prezentat copiilor meşteşugul creării măştilor populare, iar celălalt este Maricela Mărăşteanu, meşter popular din Câmpuri, care i-a iniţiat pe elevi în tainele meşteşugul confecţionării ţesăturilor populare, a ştergarelor şi scoarţelor", a declarat, pentru AGERPRES, managerul Centrului Cultural, Liviu Nedelcu.Cei doi meşteri au făcut demonstraţii practice, care au devenit rapid interactive. Elevii au dorit să vadă cum se curăţă o blană de păr pentru a deveni mască, alţii s-au aşezat la războiul de peste 100 de ani pentru a ţese ştergare şi le-au dat o mână de ajutor meşterilor populari."Ne-a plăcut faptul că există o anumită mândrie legată de tradiţiile populare care se transmite şi copiilor. Este un mod frumos de a păstra tradiţia vie. Am fost încântaţi să vedem că se utilizează doar produse naturale, că tinerii sunt implicaţi în procesele de creaţie. În Anglia şi Estonia nu am văzut de exemplu războaie de ţesut, iar copiii noştri au fost deosebit de încântaţi", au declarat însoţitorii elevilor din străinătate.Activitatea "Different Colours of Traditional Folk Art" a făcut parte din programul Proiectului Erasmus+ Different Colours of Us, care se desfăşoară pe o perioadă de doi ani, timp în care elevii din Vrancea implicaţi în proiect vor avea ocazia să meargă în schimb de experienţă în Anglia şi Franţa. AGERPRES/(A - autor: Dana Lepădatu, editor: Karina Olteanu, editor online: Andreea Lăzăroiu)