Marian Godină, atac devastator la Sorina Pintea: ”Fmm, că mor de nervi!”

14:00

A început numărătoarea inversă până când va începe cea de-a cincea ediție a emisiunii “Românii au talent” din sezonul 10! Pe scena show-ului de la Pro TV se vor desfășura momente care de care mai interesante, iar printre acestea se numără și apariția unui fost finalist a competiției de talente. Deja s-a aflat motivul pentru […] The post Moment impresionant la Românii au Talent! Un fost finalist al show-ului de la Pro TV revine în fața juraților. Motivul pentru care a decis asta appeared first on Cancan.ro.